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05/08/2019
11:37

Рынок акций продолжит сползание "под собственной тяжестью"

В пятницу Индекс Мосбиржи потерял 2%. Причем основной причиной падения стало не введение новых санкций в отношении России, которые касаются только запрета на покупку новых валютных обязательств правительства, а ухудшение мировой конъюнктуры из-за введения Дональдом Трампом пошлин на китайские товары. Об этом говорится в комментарии аналитика Алор Брокер Алексея Антонова.

Данное действие американского лидера прежде всего привело к снижению стоимости нефти и основных биржевых металлов, что не могло не отразиться на котировках российских акций. Лишь упавший почти на 1.5% рубль смог сдержать отечественный фондовый рынок от более глубоких распродаж.

Сегодня с утра ситуация также не радостная. Американские фьючерсы минусуют, около $61 за баррель торгуется нефть. Небольшой оптимизм внушает доллар, который пытается немного ослабнуть после роста, начатого на высказываниях главы ФРС Джерома Пауэлла о нежелании Федрезерва снижать ставку в дальнейшем.

Скорее всего, российский рынок откроется в небольшом минусе, но если внешний фон не начнет улучшаться, то Индекс Мосбиржи вполне может продолжить неагрессивное сползание "под собственной тяжестью" район 2600 пунктов.

Сегодня основное внимание акцентируется на рубль, который в пятницу попробовал на прочность сильное сопротивление дальнейшему обесцениванию на уровне 65.5 руб за доллар. Вроде бы особых причин для его пробития пока нет, о чем говорит и пара евро-доллар, ушедшая над отметку 1.11 и пытающаяся продолжить рост. Но если рубль попытается нарисовать отскок, это станет негативным фактором для рынка акций.

Нефть попыталась было в пятницу посильнее отскочить от достигнутой ранее отметки $60 за баррель, но вечером опять вступили в игру американские "медведи", которые довольно быстро остудили пыл покупателей и вновь увели котировки в район $61, где они продолжают находиться и поныне.

Даже с учетом рисков снижение мировой торговли из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, такая цена на нефть выглядит слишком низкой. Никакого переизбытка сырья на мировом рынке нет, запасы нефти в США снижаются 7 недель, 6 недель падает и число действующих буровых установок.

Однако на ухудшении мирового инвестиционного фона сегодня в ходе азиатских торгов не было желания откупить просевшую нефть из-за опасения очередных распродаж с наступлением времени работы американских площадок.

Сейчас первая цель роста нефтяных контрактов сместилась от отметки $67 к уровню чуть ниже $65 за баррель. Если котировки "черного золота" сюда дойдут, что вполне возможно, если Минэнерго в среду в очередной раз сообщит о снижении запасов, то лонги нужно частично прикрывать, полагает аналитик.




"AK&M" от 05.08.2019
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