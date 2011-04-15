Башинформсвязь купила АльянсТелеком

ПАО "Башинформсвязь" ("дочка" ПАО "Ростелеком") подписало соглашение о приобретении 100% долей в трех юридических лицах, что обеспечивает полный контроль над группой компаний "АльянсТелеком". Об этом говорится в сообщении оператора.



Сделка соответствует стратегическим целям Ростелекома по развитиюэкосистемы цифровых услуг и клиентского сервиса.



"АльянсТелеком" с 2007 года оказывает услуги доступа в интернет и телевидения физическим лицам и корпоративным клиентам на территории Приморского края во Владивостоке, Уссурийске, Находке и Артеме.



В сегменте домохозяйств, на долю которого приходится 80% доходов провайдера, "АльянсТелеком" занимает лидирующие позиции во Владивостоке и является одним из ведущих операторов на рынке Приморского края в целом, обслуживая 110 тыс. семей в регионе. Абонентская база бизнес-сегмента оператора превышает 6 тыс. организаций, основная доля приходится на абонентов ШПД. Выручка группы компаний "АльянсТелеком" в 2018 году превысила 900 млн руб.



ПАО "Ростелеком" (ИНН 7707049388) - национальный оператор дальней связи - обеспечивает передачу основной доли междугородного и международного трафика, а также работу наземной сети телевизионных и радиовещательных каналов. В апреле 2011 года к Ростелекому присоединились межрегиональные компании связи ОАО "ЦентрТелеком", ОАО "Сибирьтелеком", ОАО "Дальсвязь", ОАО "Уралсвязьинформ", ОАО "ВолгаТелеком", ОАО "СЗТ", ОАО "ЮТК" и ОАО "Дагсвязьинформ". Суммарная протяжённость магистральной сети связи - 500 тыс. км на всей территории России. Ростелеком располагает инфраструктурой доступа к 43 млн российских домохозяйств.



Уставный капитал компании составляет 6.961 млрд руб. и представлен 2784480101 акцией, в том числе: 2574914954 обыкновенных акций и 209565147 привилегированных акций типа "А". Основным акционером Ростелекома является государство. Ценные бумаги Ростелекома торгуются на российской бирже ММВБ, а также в электронной системе внебиржевой торговли OTCQX в США.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"