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05/08/2019
14:48

В.Путин подписал закон об ограничении прав регионов превышать электросетевые тарифы

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, исключающий право органа тарифного регулирования субъекта РФ превышать установленные предельные уровни тарифов на услуги по передаче электрической энергии. Об этом говорится в сообщении ФАС.

До принятия поправок в закон об электроэнергетике решение о превышении предельных уровней тарифов, если оно обусловлено размером инвестиционных программ компании, принималось региональным тарифным органом самостоятельно и не требовало согласования с ФАС.

Правоприменительная практика ФАС показывает, что заметное количество тарифных решений по услугам по передаче электроэнергии принимается на уровне выше предельных максимальных уровней тарифов, что негативно отражается на потребителях, подчеркивает антимонопольная служба.


"AK&M" от 05.08.2019
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