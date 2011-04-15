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05/08/2019
15:16

Сбербанк закрыл сделку по приобретению 51% акций группы компаний ЦРТ

Сбербанк, Газпромбанк и Digital Horizon закрыли сделку, в рамках которой Сбербанк приобрел 51% акций Центра речевых технологий. Газпромбанк остался стратегическим акционером ЦРТ и продолжит активно участвовать в дальнейшем развитии компании. Также в капитал ЦРТ вошла международная венчурная компания Digital Horizon. Об этом говорится в сообщении Сбербанка.

Акционеры сформировали новый совет директоров, в который вошли четыре представителя Сбербанка, два представителя Газпромбанка и один представитель Digital Horizon. Председателем избран Константин Круглов, руководитель SberDevices.

Ставший частью экосистемы Сбербанка Центр речевых технологий специализируется на разработке технологий искусственного интеллекта, в том числе распознавании и синтезе речи и компьютерном зрении. Благодаря сделке компания получит доступ к ресурсам и компетенциям двух крупнейших финансовых организаций России, а также к международной экспертизе Digital Horizon, которая позволит разработкам ЦРТ конкурировать на глобальном технологическом рынке.

ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.

Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



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