Ингосстрах выплатил более 57 тыс. евро в связи с повреждением гребного вала на судне Canopus

Ингосстрах произвел выплату страхового возмещения более чем на 57 тыс. евро в связи с произошедшей поломкой гребного вала на судне Canopus. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.



Грузовое судно застраховано в Ингосстрахе по полису каско с ответственностью за полную гибель и повреждения.



Поломка произошла 1 марта 2019 года во время следования судна для погрузки в порт Ростова-на-Дону (Россия).



К расследованию страхового случая была привлечена независимая сюрвейерская организация, по заключению которой событие было признано страховым. Ингосстрах выплатил судовладельцу страховое возмещение в размере более 57 тыс. евро.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний. Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.





"AK&M" от 05.08.2019