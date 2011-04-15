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05/08/2019
16:40

Ингосстрах выплатил более 57 тыс. евро в связи с повреждением гребного вала на судне Canopus

Ингосстрах произвел выплату страхового возмещения более чем на 57 тыс. евро в связи с произошедшей поломкой гребного вала на судне Canopus. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.

Грузовое судно застраховано в Ингосстрахе по полису каско с ответственностью за полную гибель и повреждения.

Поломка произошла 1 марта 2019 года во время следования судна для погрузки в порт Ростова-на-Дону (Россия).

К расследованию страхового случая была привлечена независимая сюрвейерская организация, по заключению которой событие было признано страховым. Ингосстрах выплатил судовладельцу страховое возмещение в размере более 57 тыс. евро.

Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний. Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.


"AK&M" от 05.08.2019
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