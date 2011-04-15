ABBYY приобрела компанию TimelinePI

Компания ABBYY, разработчик решений в области интеллектуальной обработки информации и лингвистики, приобрела компанию TimelinePI – разработчика Process Intelligence платформы для комплексного анализа бизнес-процессов. Об этом говорится в сообщении ABBYY Россия.



Приобретение TimelinePI – стратегическая инвестиция ABBYY в новое для компании направление: активно развивающийся рынок Process Mining – интеллектуальных решений и методов глубинной аналитики бизнес-процессов. По оценке Gartner, в 2018 году мировой рынок этих программ составил $160 млн. Аналитики Research and Markets прогнозируют, что к 2023 году он достигнет $1.42 млрд и будет расти более, чем на 50% ежегодно.



Платформа TimelinePI умеет визуализировать, количественно оценивать и понимать, как работает весь спектр процессов в организации. Решение в реальном времени предоставляет подробную информацию о производительности сотрудников, узких местах и возможных рисках для бизнеса. TimelinePI позволяет понять, соответствует ли текущее положение дел в компании регламенту, где действительно есть смысл внедрять RPA-решения, был ли эффект от внедрения той или иной ИТ-системы.



В сочетании с технологиями интеллектуальной обработки информации ABBYY, которые извлекают ценные данные из потока информации, платформа позволит промышленным, телекоммуникационным, страховым компаниям, банкам, поставщикам медицинских услуг, государственным учреждениям и другим организациям различных отраслей лучше понимать структуру бизнес-процессов, находить узкие места, и, как следствие, повышать операционную эффективность, качество обслуживания и быстрее предоставлять сервисы. Например, банки смогут значительно упростить для клиентов регистрацию, одобрение кредитов и получение других услуг. Организации нефтегазовой и энергетической отрасли смогут оптимизировать процесс закупок, а медицинские компании – ускорят обслуживание пациентов.



Условия сделки не разглашаются. Сооснователи TimelinePI Скотт Опитц и Алекс Элкин присоединяются к ABBYY и будут развивать продуктовую линейку ABBYY. Экспертиза ABBYY в области искусственного интеллекта и machine learning в сочетании с многолетним опытом создания корпоративных решений и доступом к рынкам позволит достичь синергического эффекта и придаст дополнительный импульс динамично развивающемуся решению TimelinePI, подчеркивается в сообщении.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"