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05/08/2019
17:39

ESET изучила атаки киберпреступной группировки Machete на госструктуры Латинской Америки

Международная антивирусная компания ESET изучила атаки киберпреступной группировки Machete на госструктуры Латинской Америки. Основная цель хакеров - кибершпионаж, при этом особое внимание уделяется поиску данных о дислокации военных объектов. Об этом говорится в сообщении ESET.

Весной 2019 года эксперты ESET зафиксировали более 50 зараженных компьютеров, которые регулярно связывались с C&C-сервером злоумышленников. Большинство атакованных компьютеров принадлежат вооруженным силам Венесуэлы. Под удар попали и другие госучреждения, включая полицейские и образовательные структуры.

Эксперты ESET изучили новую версию набора вредоносных инструментов Machete. Злоумышленники регулярно модифицируют свое ПО и вносят изменения в механизмы распространения.

Способ заражения выглядит следующим образом: потенциальная жертва получает письмо со ссылкой или вложенным документом. При этом рассылка вредоносных сообщений носит точечный характер - письма получает ограниченное число лиц.

В качестве приманки выступают документы, хорошо известные в армейских кругах - например, радиограммы. Злоумышленники также используют профессиональный сленг, что заставляет получателей фишингового письма поверить в обман.

Атака начинается с запуска самораспаковывающегося файла и установки бэкдор-компонентов. Один из них представляет собой шпионский модуль, который копирует и шифрует документы, делает скриншоты экрана, определяет геолокацию, скачивает историю браузера и перехватывает введенный с клавиатуры текст.

Каждые десять минут украденные данные передаются на C&C-сервер.

"Операторы Machete используют эффективные методы фишинг-атаки. За время киберкампаний, нацеленных на латиноамериканские страны, они собрали достаточно информации и усовершенствовали свою тактику, чтобы успешно замаскировать фишинговые письма под рабочие коммуникации", - говорит исследователь ESET Матиас Поролли.

Киберпреступники из группировки Machete ведут деятельность как минимум с 2010 года. В ходе изучения набора инструментов для кибершпионажа эксперты ESET пришли к выводу, что группировка является испаноговорящей: исходные коды содержат ряд терминов на испанском языке.

Компания ESET -разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 200 странах, в России - с 2005 года.


"AK&M" от 05.08.2019
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