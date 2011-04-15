Московская биржа создает Сектор устойчивого развития при поддержке Минэкономразвития. Как говорится в сообщении биржи, новая редакция Правил листинга Московской биржи, вступающая в силу 12 августа 2019 года, предусматривает создание Сектора устойчивого развития для финансирования проектов в области экологии, защиты окружающей среды и социально значимых инициатив.



Новый сектор будет состоять из трех самостоятельных сегментов: "зеленых" облигаций, "социальных" облигаций и национальных проектов.



В сегменты "зеленых" и "социальных" облигаций могут включаться ценные бумаги российских и иностранных эмитентов при соответствии выпуска, эмитента или инвестиционного проекта принципам в области "зеленого"/"социального" финансирования Международной ассоциации рынков капитала (International Capital Market Association, ICMA) либо Международной некоммерческой организации "Инициатива климатических облигаций" (Climate Bonds Initiative, CBI), а также при наличии независимой внешней оценки, подтверждающей соблюдение указанных принципов. Это соответствует концепции развития "зеленых", "социальных" облигаций и облигаций устойчивого развития, над которой в настоящее время работают Минэкономразвития России, профильные федеральные органы исполнительной власти, Банк России и представители бизнес-сообщества. Она предусматривает предоставление налоговых льгот для эмитентов и поддержку Банка России для инвесторов (в том числе в виде специальных условий резервирования).



В сегмент национальных проектов могут включаться облигации российских и иностранных эмитентов при соответствии выпуска, эмитента или инвестиционного проекта задачам и результатам национальных проектов "Экология", "Демография", "Здравоохранение", федеральных проектов, в том числе "Внедрение наилучших доступных технологий", а также при наличии решения органов или должностных лиц государственной власти, межведомственных комиссий о соответствии задачам и результатам одного из проектов, указанных в правилах листинга.





"AK&M" от 05.08.2019