Московская биржа расширяет инструментарий валютного рынка

На валютном рынке Московской биржи 5 августа 2019 года стартовали торги валютной парой "доллар США – японская иена". Торги проводятся инструментами TOD (с расчетами "сегодня"), TOM ("завтра") и SPT (Т+2), а также свопами overnight и tom-next, говорится в сообщении биржи.



Кроме того, участники рынка получили возможность заключать внебиржевые сделки с валютной парой "доллар США – японская иена" с минимальными спредами в рамках сервиса по предоставлению доступа к глобальной валютной ликвидности.



Валютная пара "доллар США – японская иена" торгуется на условиях частичного депонирования (по инструменту TOD действует запрет "коротких" продаж). Поставка японских иен покупателю осуществляется на следующий рабочий день после даты валютирования в связи с разницей во времени между Москвой и Токио.



В настоящее время на валютном рынке Московской биржи проходят торги 17 валютными парами. В рамках сервиса по предоставлению доступа к глобальной OTC-ликвидности участникам доступны операции с валютными парами "евро – доллар США", "фунт стерлингов – доллар США", "доллар США – китайский юань", "доллар США – турецкая лира" и "доллар США – японская иена"



"AK&M" от 05.08.2019