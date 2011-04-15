Минэкономразвития разработало методику расчета энергоемкости ВВП, результаты которой будут публиковаться в ежегодном государственном докладе о состоянии в области энергосбережения и повышении энергетической эффективности в РФ. об этом говорится в сообщении министерства.



От текущего подхода к оценке энергоемкости ВВП, который использует Росстат, новую методику отличают две ключевые особенности.



Во-первых, значение показателя внутреннего валового продукта используется в ценах базисного года, что позволяет более точно оценить динамику энергоемкости ВВП.



Во-вторых, соответствующий подход позволяет произвести идентификацию и количественную оценку ряда факторов, оказывающих наибольшее влияние на изменение энергоемкости ВВП и потребление энергии. К таким факторам относятся технологический, климатический, структурные сдвиги в экономике, уровень экономической активности, уровень загрузки производственных мощностей и обеспеченность населения энергопотребляющими приборами. Использование данной методологии позволит определить более точную причину изменения энергоемкости ВВП.



"AK&M" от 05.08.2019