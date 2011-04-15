Вступил в силу закон о страховании жилых помещений от ЧС

Вступил в силу федеральный закон N 320-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", который предусматривает право региональным властям совместно со страховщиками разрабатывать и реализовывать региональные программы по организации возмещения ущерба, причиненного жилым помещениям граждан, расположенным на территориях субъектов, с использованием механизма добровольного страхования. Об этом напоминает Минфин РФ.



Программа является одним из механизмов возмещения ущерба гражданам, которые добровольно застраховали свои жилые помещения. Возмещение по программе за счет бюджетных средств окажут субъекты РФ и страховые компании по договорам добровольного страхования жилых помещений.



Целью программы является возмещение гражданам ущерба, причиненного жилым помещениям в связи с их утратой в результате чрезвычайной ситуации. К ЧС относится обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей, при условии объявления ЧС в установленном порядке.



Программа может предусматривать иные страховые риски: риск повреждения жилого помещения в результате чрезвычайной ситуации; риск утраты (гибели) и (или) повреждения жилого помещения в результате не повлекших наступление чрезвычайной ситуации событий (например, пожара, взрыва, аварий систем отопления, водопровода, канализации, пожаротушения, а также внутренних водостоков, залива, иных событий).



Участие граждан в программе носит добровольный характер. Собственники, заключившие договор добровольного страхования, будут иметь право на возмещение ущерба, причиненного жилому помещению, как по договору страхования жилых помещений - от страховщика, участвующего в программе, так и в виде помощи, оказываемой субъектом РФ за счет бюджетных средств.



Страхователем жилого помещения могут выступать - собственник или иные лица, имеющие основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении жилого помещения (например, наниматели жилых помещений).



Участие страховщиков обеспечивается посредством их присоединения к Программе и включения в перечень страховщиков - участников. Граждане будут информированы о страховых компаниях, участвующих в программе.



Заключение договора страхования жилых помещений будет возможно: непосредственно в офисе страховщика; при посредничестве страхового агента или брокера, действующего от имени и по поручению страховщика; посредством электронного взаимодействия со страховщиком через его официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или программное обеспечение; путем уплаты страховой премии либо первого страхового взноса по оферте страховщика, полученной по адресу жилого помещения (оплатить страховку можно будет вместе с оплатой по квитанции за услуги ЖКХ, если этот пункт будет включен в квитанцию).



Порядок расчета максимального размера ущерба, включающего страховое возмещение и помощь, предоставляемую за счет бюджетных средств, определяется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2019 года N 433.



Способами возмещения ущерба могут быть денежная форма или предоставление жилого помещения взамен утраченного (при наличии у субъекта РФ возможности предоставления такого жилого помещения) и при условии уступки собственником субъекту РФ права требования к страховщику страхового возмещения в размере минимального объема обязательств страховщика по риску утраты (гибели) жилого помещения в результате чрезвычайной ситуации.



Преимуществами для граждан, которые заключат договор страхования, будут являться: размер возмещаемого ущерба, который будет определяться исходя из средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья в субъекте РФ и общей площади жилого помещения, а не по социальным нормам; возмещение ущерба из двух источников: за счет страховой выплаты страховщиков и за счет бюджетных средств. Для граждан, не имеющих договора страхования жилых помещений, остается только один источник - помощь за счет бюджетных средств по социальным нормам;



в программе устанавливаются сроки осуществления страховой выплаты и оказания помощи из бюджета не более 20 рабочих дней со дня представления всех надлежаще оформленных документов; ценовая доступность договора страхования жилых помещений, так как страховая премия уплачивается только из расчета размера ответственности страховщика в возмещении ущерба.



Минимальный объем обязательств страховщика по риску утраты жилых помещений в результате ЧС устанавливается в пределах диапазона, установленного региональной программой, от 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб.; удобные условия оплаты страховой премии (страховых взносов), в том числе посредством одновременной оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги, с выделением отдельной строкой величины страховой премии с указанием на добровольность заключения договора страхования.



Программой могут быть предусмотрены основания и порядок предоставления компенсации по уплате части страховой премии и иных форм поддержки отдельным категориям граждан, участвующих в программе, с учетом предусмотренных в бюджете субъекта РФ средств на соответствующий финансовый год и плановый период в случае, если такая поддержка программой определена.



"AK&M" от 05.08.2019