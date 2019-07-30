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ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 6 августа, в размере 65.0546 руб. против 64.6423 руб. на 3 августа.
Курс доллара США за последние 5 дней:
03.08.19 - 64.6423 руб.
02.08.19 - 63.8340 руб.
01.08.19 - 63.4172 руб.
31.07.19 - 63.3791 руб.
30.07.19 - 63.5210 руб.
"AK&M" от 06.08.2019