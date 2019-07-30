ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 6 августа, в размере 65.0546 руб. против 64.6423 руб. на 3 августа.





Курс доллара США за последние 5 дней:



03.08.19 - 64.6423 руб.

02.08.19 - 63.8340 руб.

01.08.19 - 63.4172 руб.

31.07.19 - 63.3791 руб.

30.07.19 - 63.5210 руб.







"AK&M" от 06.08.2019