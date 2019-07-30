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ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 6 августа, в размере 72.3732 руб. против 71.7077 руб. на 3 августа.
Курс евро за последние 5 дней:
03.08.19 - 71.7077 руб.
02.08.19 - 70.4727 руб.
01.08.19 - 70.7355 руб.
31.07.19 - 70.5980 руб.
30.07.19 - 70.6417 руб.
"AK&M" от 06.08.2019