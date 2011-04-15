Повтор! Банк России фиксирует рост жалоб на микрофинансовые организации

Банк России за январь-июнь 2019 года получил 128.7 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг, что на 4.9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. На динамику, как и в 2018 году, повлияло существенное снижение жалоб на некредитные финансовые организации (НФО), говорится в сообщении ЦБ.



Традиционно более половины жалоб (57.5%), поступивших в Банк России в январе-июне 2019 года, пришлось на кредитные организации - регулятор получил 74 тыс. таких жалоб, что на 0.8% больше, чем за первое полугодие прошлого года. Самыми острыми остаются вопросы потребительского и ипотечного кредитования. В то же время число жалоб по ним в первом полугодии 2019 года снизилось на 5.4 и 38.4% соответственно. В результате в структуре жалоб на кредитные организации доля обращений, связанных с данными проблемами, сократилась с 40.5 до 38.1% по потребительским кредитам, с 16.7 до 10.2% - по ипотечным займам.



На НФО в январе-июне 2019 года поступило 46.8 тыс. жалоб, что на 18.8% меньше, чем за тот же период прошлого года. Снижение произошло главным образом за счет существенного сокращения жалоб на субъекты страхового дела - таких жалоб стало почти на 40% меньше, чем в январе-июне 2018 года. Отмеченная динамика обусловлена в первую очередь сокращением жалоб на ОСАГО - на 42,7%, основной проблемой остается применение коэффициента бонус-малус (КБМ).



В отношении профучастников рынка ценных бумаг жалоб получено на треть меньше, чем в январе-июне 2018 года.



Количество жалоб на субъекты коллективных инвестиций сократилось примерно на 40%, до 1.3 тыс. Основная тематика жалоб в этом сегменте - несогласие с переходом из ПФР в НПФ и между НПФ. В первом полугодии 2019 года произошло сокращение количества таких жалоб на 23,8%.



В то же время Банк России фиксирует рост жалоб на микрофинансовые организации (МФО). Таких жалоб поступило 14 тыс. - на треть больше, чем в первом полугодии 2018 года. Большая часть жалоб на МФО (50.2%) связана с совершением действий, направленных на возврат задолженности по договору микрозайма. При этом по результатам анализа значительная их доля оказалась жалобами на действия профессиональных взыскателей (коллекторов).



С февраля 2019 года в отдельную категорию стали выделяться жалобы, связанные с мисселингом. За февраль-июнь получено 1.8 тыс. жалоб по этой тематике, из них большинство касается банков (65.7%). Значительная часть жалоб на мисселинг связана с инвестиционным страхованием жизни, которое банки предлагали клиентам в качестве альтернативы вкладу.



"AK&M" от 06.08.2019