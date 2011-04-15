Рубль остается уязвимым на фоне негативной реакции рынков на эскалацию торговой войны. Об этом говорится в обзоре Nordea.



Рубль остается выше отметки 65 в паре с долларом и 73 в паре с евро. Российская валюта активнее дешевеет в паре с европейской в свете наметившегося разворота в паре EURUSD. Санкционная тема вчера фактически была отыграна рынком. Уточнения по санкциям, прозвучавшие в выходные, не совпали с худшими ожиданиями рынка, что позволило рублю частично восстановить позиции.



Теперь динамика рубля вновь преимущественно определяется глобальными настроениями, которые остаются негативными. Уход от риска в защитные активы на фоне обострения темы торговых войн продолжает оказывать давление на рубль. Нефть вчера кратковременно уходила ниже психологически важной для рубля отметки в $60 за баррель и сейчас продолжает тестировать данную отметку.



По наблюдениям, ниже данной отметки рубль более болезненно реагирует на снижение нефтяных цен. В свете негативных глобальных настроений риски для рубля пока остаются смещенными в сторону ослабления.



"AK&M" от 06.08.2019