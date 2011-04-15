Рынок нефти в фазе хрупкого восстановления

После вчерашнего обвала наряду с мировыми акциями, Brent, успев обновить минимумы в районе 59.24, совершила отскок на утренних торгах в Азии и вернулась за пределы уровня $60 за баррель. Несмотря на коррекцию, перспективы дальнейшего восстановления котировок выглядят туманно в силу сохраняющейся напряженности на фондовых рынках. Об этом говорится в комментарии эксперта Академии управления финансами и инвестициями Геннадия Николаева.



Массовое бегство от рисков, захлестнувшее глобальные площадки в начале новой торговой недели, подорвало позиции черного золота. Продавцы активизировались, закладывая в цену усугубление картины спроса на энергоносители из-за эскалации торговой войны между США и Китаем, особенно после девальвации юаня, который опустился под отметку 7.0 в паре с долларом.



Во вторник давление на высокодоходники несколько ослабело, отчасти некоторому восстановлению китайской валюты за счет масштабной эмиссии векселей в юанях. Но учитывая, что за последние дни Вашингтон и Пекин сильно отдалились от потенциальной сделки, попытки восстановления нефтяных цен и рисковых активов в целом будут носить сдержанный и хрупкий характер до тех пор, пока тенденция не развернется или как минимум ситуация не стабилизируется.



Некоторую поддержку рынок получает со стороны слабеющего доллара и ожиданий сокращения запасов нефти в США восьмую неделю кряду. В текущих условиях, если Brent удастся закрепиться за пределами $60 за баррель, это уже будет маленькая победа немногочисленных быков.



"AK&M" от 06.08.2019