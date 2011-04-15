ФНС сможет выявлять нелегальных букмекеров

ФНС России получила право участвовать в лотереях и азартных играх для выявления нелегальных букмекеров и организаторов лотерей. Соответствующий закон вступил в силу, говорится в сообщении службы.



Такие сделки будут совершаться с российскими и иностранными лицами, которые организуют или проводят лотереи либо без решения Правительства, либо без заключения контракта с организатором лотереи, либо после истечения установленного срока; распространяют (продают, выдают) обычные или электронные лотерейные билеты или квитанции либо принимают ставки без заключения договора в соответствии с законодательством; организуют и проводят азартные игры без соответствующей лицензии или без разрешения на такую деятельность.



Для выявления интернет-сайтов, на которых организуются лотереи или азартные игры с нарушением требований законодательства, налоговики теперь вправе принимать участие в них. Это поможет более эффективно определять нелегальных организаторов азартных игр и лотерей. По результатам таких сделок также будут приниматься решения по включению ресурсов в "Единый реестр доменных имен, содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено", а также о внесении российских и иностранных лиц в перечни предпринимателей и организаций, проводящих лотереи и азартные игры с нарушением законодательства.



Кроме того, теперь ФНС проводить контрольные закупки при проверке лотерей и технического состояния игрового оборудования для контроля соблюдения организациями обязательных требований законодательства.





"AK&M" от 06.08.2019