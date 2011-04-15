Продажи LADA за 7 месяцев выросли на 2.2% до 203.672 тыс.

Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей LADA за 7 месяцев 2019 года выросли на 2.2% до 203.672 тыс. по сравнению с годом ранее. Об этом сообщил автопроизводитель.



Самой популярной LADA по итогам продаж с января по июль 2019 года стала LADA Granta - своих покупателей нашли 74.634 тыс. автомобилей этого семейства, что на 40.1% превышает показатели прошлого года. Продажи LADA Vesta составили 64.721тыс. автомобилей, это на 10.4% выше, чем годом ранее.



В июле 2019 года реализовано 29.486 тыс. автомобилей LADA, что на 0.3% выше, чем в том же месяце 2018 года. Было продано 10.652 тыс. LADA Granta, что составляет 40.2% прироста по сравнению с июлем 2018 года.



АВТОВАЗ (ИНН 6320002223) - лидер автомобилестроения в России. Производственные мощности компании позволяют выпускать свыше 800 тыс. автомобилей в год.





"AK&M" от 06.08.2019