Rinsoco Trading направила требование о выкупе акций Уралкалия. Об этом говорится в сообщении компании.



Rinsoco и его аффилированным лицам принадлежит 96.73% бумаг компании.



Цена выкупа - 120 руб. за обыкновенную акцию.

Уралкалий - один из ведущих мировых производителей и экспортёров калия. Производственные активы Компании включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск.



Чистый убыток ПАО "Уралкалий" по РСБУ за 2018 год составил 4.911 млрд руб. против прибыли 37.734 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 15.5% до 156.657 млрд руб. со 135.657 млрд руб., валовая прибыль - на 19.65% до 113.995 млрд руб. с 95.274 млрд руб. Убыток до налогообложения составил 5.128 млрд руб. против прибыли 45.378 млрд руб.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"