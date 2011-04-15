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06/08/2019
14:03

Rinsoco Trading направила требование о выкупе акций Уралкалия

Rinsoco Trading направила требование о выкупе акций Уралкалия. Об этом говорится в сообщении компании.

Rinsoco и его аффилированным лицам принадлежит 96.73% бумаг компании.

Цена выкупа - 120 руб. за обыкновенную акцию.
Уралкалий - один из ведущих мировых производителей и экспортёров калия. Производственные активы Компании включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск.

Чистый убыток ПАО "Уралкалий" по РСБУ за 2018 год составил 4.911 млрд руб. против прибыли 37.734 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 15.5% до 156.657 млрд руб. со 135.657 млрд руб., валовая прибыль - на 19.65% до 113.995 млрд руб. с 95.274 млрд руб. Убыток до налогообложения составил 5.128 млрд руб. против прибыли 45.378 млрд руб.


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