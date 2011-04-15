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06/08/2019
12:52

Роскомнадзор потребовал от банка "Открытие" разъяснить ситуацию с утечкой данных клиентов Бинбанка

Роскомнадзор направил письмо в банк "Открытие" в связи с возможным неправомерным распространением персональных данных клиентов Бинбанка, который в рамках санации был присоединен к банку "Открытие". Об этом говорится в сообщении ведомства.

В письме содержится требование представить информацию о причинах, повлекших распространение персональных данных клиентов банка (в объеме ФИО, паспортные данные, телефон и адрес проживания клиентов), о лицах, допустивших указанное распространение, а также о принятых мерах по устранению последствий случившегося.

Ранее СМИ сообщили об обнаружении на одном из интернет-сайтов базы с персональными данными 70 тыс. клиентов Бинбанка, подававших в свое время заявки на получение кредитной карты Эlixir.

По мнению Роскомнадзора, несвоевременное предупреждение об утечках персональных данных ставит под угрозу безопасность персональных данных граждан.

Банк "Открытие" - универсальный коммерческий банк. Работает на финансовом рынке с 1992 года. Банк "Открытие" был сформирован в результате интеграции более чем 10 банков различного масштаба, в том числе таких крупных федеральных как Номос-Банк, Ханты-Мансийский банк и банк "Петрокоммерц".




"AK&M" от 06.08.2019
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