Банк России повышает прозрачность процесса валидации ходатайств банков на применение ПВР. Об этом говорится в сообщении ЦБ.



Новая редакция указания "О порядке получения разрешений на применение банковских методик управления кредитными рисками и моделей количественной оценки кредитных рисков в целях расчета нормативов достаточности капитала банка, а также порядке оценки их качества" подготовлена по итогам накопленного Банком России опыта валидации ходатайств банков на применение подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР).



В соответствии с документом, предусмотрены два вида ходатайств после того, как банк подал первичное ходатайство: дополнительное (когда заявлены новые методики и модели в рамках плана последовательного перехода) и ходатайство о применении надбавок (для использования возможности особенного применения надбавок к коэффициентам риска по отдельным видам активов).



Расширена классификация несоответствий требованиям положения о порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов.



Упрощены требования к утверждению ходатайств и решений о применении ПВР со стороны органов управления банка (для дополнительного ходатайства и ходатайства о применении надбавок достаточно утверждения единоличного или коллегиального исполнительного органа банка).



Документ также детализирует требования к оформлению и составу подаваемых на валидацию документов, усиливает ответственность банка за несоблюдение сроков предоставления информации по запросам рабочей группы валидации.



"AK&M" от 06.08.2019