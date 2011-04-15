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06/08/2019
12:16

Банк России повышает прозрачность процесса валидации ходатайств банков на применение ПВР

Банк России повышает прозрачность процесса валидации ходатайств банков на применение ПВР. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

Новая редакция указания "О порядке получения разрешений на применение банковских методик управления кредитными рисками и моделей количественной оценки кредитных рисков в целях расчета нормативов достаточности капитала банка, а также порядке оценки их качества" подготовлена по итогам накопленного Банком России опыта валидации ходатайств банков на применение подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР).

В соответствии с документом, предусмотрены два вида ходатайств после того, как банк подал первичное ходатайство: дополнительное (когда заявлены новые методики и модели в рамках плана последовательного перехода) и ходатайство о применении надбавок (для использования возможности особенного применения надбавок к коэффициентам риска по отдельным видам активов).

Расширена классификация несоответствий требованиям положения о порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов.

Упрощены требования к утверждению ходатайств и решений о применении ПВР со стороны органов управления банка (для дополнительного ходатайства и ходатайства о применении надбавок достаточно утверждения единоличного или коллегиального исполнительного органа банка).

Документ также детализирует требования к оформлению и составу подаваемых на валидацию документов, усиливает ответственность банка за несоблюдение сроков предоставления информации по запросам рабочей группы валидации.

"AK&M" от 06.08.2019
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