Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам

Сбербанк снизил ставки для потребительских кредитов. Об этом говорится в сообщении банка.



Максимальное снижение по сравнению с базовыми условиями составило 1.5 п.п. Новая минимальная ставка в рамках акции составляет 11.4% (ранее - 12.9%).



Предложение распространяется на все продукты линейки и все категории клиентов.



Минимальная ставка будет доступна на суммы от 300 тыс. руб. для потребительских кредитов без обеспечения и под поручительство, и на суммы от 500 тыс. для потребительских кредитов на рефинансирование. Получить кредит по ставке, сниженной в рамках акции, могут все категории заемщиков.



По потребительским кредитам без обеспечения при сумме заемных средств от 300 тыс. до 1 млн руб. ставки составляют от 11.4% до 16.4% для зарплатных и пенсионных клиентов Сбербанка, и от 12.4% до 16.4% для остальных клиентов. По кредитам свыше 1 млн руб. ставки для тех, кто получает зарплаты и пенсии на счета в Сбербанке, составят от 11.4% до 12.4%, а для остальных заемщиков, - от 12.4% до 13.4%.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



"AK&M" от 06.08.2019