Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 7 августа

Банк России установил на 7 августа курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.







1 Австралийский доллар 44.3120

1 Азербайджанский манат 38.4338

100 Армянских драмов 13.6947

1 Белорусский рубль 31.7955

1 Болгарский лев 37.3442

1 Бразильский реал 16.4049

100 Венгерских форинтов 22.4227

1000 Вон Республики Корея 53.6368

10 Гонконгских долларов 83.2520

10 Датских крон 97.8539

1 Доллар США 65.2030

1 Евро 73.0730

100 Индийских рупий 92.1662

100 Казахстанских тенге 16.8390

1 Канадский доллар 49.4262

100 Киргизских сомов 93.4810

10 Китайских юаней 92.7193

10 Молдавских леев 36.5795

1 Новый туркменский манат 18.6561

10 Норвежских крон 73.3170

1 Польский злотый 16.9526

1 Румынский лей 15.4352

1 СДР (специальные права

заимствования) 89.6307

1 Сингапурский доллар 47.1972

10 Таджикских сомони 69.0893

1 Турецкая лира 11.7712

10000 Узбекских сумов 74.9257

10 Украинских гривен 25.4794

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 79.4303

10 Чешских крон 28.3899

10 Шведских крон 68.0020

1 Швейцарский франк 66.8543

10 Южноафриканских рэндов 44.1270

100 Японских иен 61.2378

"AK&M" от 06.08.2019