Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 7 августа

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Банк России установил на 7 августа курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 44.3120
1 Азербайджанский манат 38.4338
100 Армянских драмов 13.6947
1 Белорусский рубль 31.7955
1 Болгарский лев 37.3442
1 Бразильский реал 16.4049
100 Венгерских форинтов 22.4227
1000 Вон Республики Корея 53.6368
10 Гонконгских долларов 83.2520
10 Датских крон 97.8539
1 Доллар США 65.2030
1 Евро 73.0730
100 Индийских рупий 92.1662
100 Казахстанских тенге 16.8390
1 Канадский доллар 49.4262
100 Киргизских сомов 93.4810
10 Китайских юаней 92.7193
10 Молдавских леев 36.5795
1 Новый туркменский манат 18.6561
10 Норвежских крон 73.3170
1 Польский злотый 16.9526
1 Румынский лей 15.4352
1 СДР (специальные права
заимствования) 89.6307
1 Сингапурский доллар 47.1972
10 Таджикских сомони 69.0893
1 Турецкая лира 11.7712
10000 Узбекских сумов 74.9257
10 Украинских гривен 25.4794
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 79.4303
10 Чешских крон 28.3899
10 Шведских крон 68.0020
1 Швейцарский франк 66.8543
10 Южноафриканских рэндов 44.1270
100 Японских иен 61.2378
"AK&M" от 06.08.2019