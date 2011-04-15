Сбербанк запускает оплату по QR-коду

Клиенты Сбербанка, пользователи приложения "Сбербанк Онлайн" теперь могут оплачивать покупки смартфонами с помощью платежного сервиса "Плати QR". Об этом говорится в сообщении банка.



Оплата по QR-коду дает возможность клиентам Сбербанка совершать безналичные платежи в тех точках, где нет традиционного эквайринга.



"Плати QR" позволит микро и малому бизнесу принимать безналичные платежи от покупателей без дополнительного оборудования.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.





"AK&M" от 06.08.2019