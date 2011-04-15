Американская компания New Media Investment Group, владеющая издательством GateHouse Media, приобретет своего конкурента - компанию Gannett. Об этом пишет газета "Ведомости".



Сделка оценивается в $1.38 млрд.

New Media оплатит акции Gannett деньгами и собственными акциями. После закрытия сделки акционеры Gannett будут владеть 49.5% новой компании, New Media - 50.5%. Объединенная компания будет называться Gannett, а управлять ею станет нынешний гендиректор New Media Майкл Рид.



Объединенная компания будет владеть шестой частью всех ежедневных газет в США.



New Media - один из крупнейших издателей местной печати в США. Ей принадлежит 156 ежедневных и 328 еженедельных газет в 39 штатах. Gannett принадлежит общенациональная газета USA Today и около сотни местных изданий.







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