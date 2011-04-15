В Испании 9 августа пройдет забастовка персонала аэропорта Эль-Прат

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В Испании 9 августа пройдет забастовка персонала Международного аэропорта Барселоны Эль-Прат (BCN). Об этом сообщил ДСКЦ МИД РФ.
В этой связи ожидаются изменения расписания/отмена рейсов.
Международный аэропорт Барселона - Эль-Прат - международный аэропорт, крупнейший в Каталонии и второй по пассажирообороту в Испании.
"AK&M" от 06.08.2019