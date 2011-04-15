В Испании 9 августа пройдет забастовка персонала аэропорта Эль-Прат

В Испании 9 августа пройдет забастовка персонала Международного аэропорта Барселоны Эль-Прат (BCN). Об этом сообщил ДСКЦ МИД РФ.



В этой связи ожидаются изменения расписания/отмена рейсов.

Международный аэропорт Барселона - Эль-Прат - международный аэропорт, крупнейший в Каталонии и второй по пассажирообороту в Испании.





"AK&M" от 06.08.2019