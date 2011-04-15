В России появился первый закон, регулирующий цифровые права. Об этом говорится в сообщении Банка России.



Закон "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", разработанный при участии Банка России подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Документ позволит создать правовые механизмы, регулирующие отношения, которые возникают при финансировании инвестиционных проектов широким кругом инвесторов с использованием информационных технологий.



Помимо традиционных способов привлечения инвестиций (с помощью займов и размещения долевых или долговых ценных бумаг), закон также предусматривает привлечение инвестиций через предложение утилитарных цифровых прав. Утилитарные цифровые права - это создаваемые и оборачиваемые в информационной системе права требования передачи вещи или интеллектуальных прав, права требования выполнения работ или оказания услуг. В связи с принятием поправок в Гражданский кодекс РФ, определивших правовые основы возникновения и оборота цифровых прав, положения закона были приведены в соответствие с новым регулированием Гражданского кодекса.



При доработке закона также была введена возможность депозитарного учета утилитарных цифровых прав и возможность их секьюритизации, то есть выпуска и обращения ценных бумаг, удостоверяющих утилитарные цифровые права. Это позволит использовать уже существующую торговую и расчетную инфраструктуру для торговли утилитарными цифровыми правами без принятия нового регулирования.



Для привлечения инвестиций через инвестиционную платформу путем размещения эмиссионных ценных бумаг в законе также предусмотрено упрощение процедуры эмиссии таких ценных бумаг.



Помимо этого, в законе определен порядок заключения через инвестиционную платформу договоров между инвестором и лицом, привлекающим инвестиции; порядок движения денежных средств от инвестора к лицу, привлекающему инвестиции; права и обязанности оператора инвестиционной платформы в отношении денежных средств инвесторов, находящихся на его номинальных счетах; порядок раскрытия и предоставления информации и т.д.



Банк России отмечает, что принятие данного закона - важный шаг на пути создания непрерывного бизнес-лифта источников финансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства на ранних стадиях существования, который приведет к развитию всего спектра альтернативных банковскому способов привлечения финансирования для этого сегмента рынка.





"AK&M" от 06.08.2019