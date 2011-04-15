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06/08/2019
16:29

Минсельхоз получил права на товарный знак органической продукции

Минсельхоз России получил исключительные права на товарный знак органической продукции. Соответствующее свидетельство было выдано Роспатентом, говорится в сообщении МСХ.

Официальный знак российской органической продукции будет представлять собой белый лист на зеленом фоне с надписью "ОРГАНИК" на кириллице и латинице. Наличие данного знака на товаре будет информировать потребителей о том, что продукт и его производство соответствуют национальным стандартам органического земледелия.

В отличие от законопроекта об экологически чистой сельскохозяйственной продукции, допускающего использование при производстве группы наиболее безопасных для человека и окружающей среды удобрений, средств защиты растений, кормовых и пищевых добавок, закон об органической продукции, вступающий в силу с 2020 года, предполагает полный запрет применения агрохимикатов.

В настоящее время Минсельхозом России совместно с другими органами власти идет разработка подзаконных актов, в том числе о ведении реестра производителей органической продукции, разработано несколько ГОСТов.

Внедрение единого образца маркировки будет способствовать повышению качества продукции на отечественном рынке и в целом развитию агропромышленного комплекса страны.

Создание российских защищенных брендов органической и экологически чистой сельскохозяйственной продукции, в комплексе с иными мерами, предусмотренными Правительством России и Минсельхозом, позволит решить задачи, поставленные Президентом Российской Федерации по увеличению экспорта АПК, а также повысит качество продовольствия.


"AK&M" от 06.08.2019
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