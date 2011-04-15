Правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на поддержку отечественной судостроительной отрасли

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на поддержку отечественной судостроительной отрасли. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.



Проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 4 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации" внесён Минпромторгом России.



В настоящее время средняя загрузка отечественных судостроительных предприятий составляет не более 40-50%. Это не позволяет обеспечить рентабельную работу предприятий судостроительной отрасли, их развитие и модернизацию производственных мощностей. Основные меры государственной поддержки, в том числе программа лизинга строительства судов, предоставление субсидий по кредитам и лизинговым платежам, судовой утилизационный грант, направлены на стимулирование судовладельцев, транспортных и лизинговых компаний.



При этом поддержка отечественных судостроительных предприятий осуществляется лишь косвенным образом и не гарантирует размещение заказов на российских верфях, подчеркивает кабине министров.



Законопроект предлагает установить механизм, предоставляющий Правительству России право определять отдельные виды работ, которые можно будет производить исключительно с использованием судов, построенных на территории России.



Предлагаемые изменения будут стимулировать судоходные, лизинговые компании и судостроительные организации, в том числе иностранные, к размещению судостроительных заказов и производства комплектующего судового оборудования на территории России.





"AK&M" от 06.08.2019