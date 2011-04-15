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06/08/2019
17:25

Райффайзенбанк снижает процентные ставки ипотечных кредитов на недвижимость

Райффайзенбанк снижает процентные ставки для ипотечных кредитов на приобретение недвижимости на первичном и вторичном рынке, рефинансирование или приобретение недвижимости под залог квартиры в собственности. Об этом говорится в сообщении банка.

В июле Райффайзенбанк начал выдавать ипотечные кредиты на сумму от 7 млн руб. по ставке от 9.79%, а с 5 августа для всех категорий заемщиков доступны кредиты на сумму от 3 до 7 млн руб. по сниженной ставке 9.99%.

АО "Райффайзенбанк" является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 14 рынках.

"AK&M" от 06.08.2019
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