Райффайзенбанк снижает процентные ставки ипотечных кредитов на недвижимость

Райффайзенбанк снижает процентные ставки для ипотечных кредитов на приобретение недвижимости на первичном и вторичном рынке, рефинансирование или приобретение недвижимости под залог квартиры в собственности. Об этом говорится в сообщении банка.



В июле Райффайзенбанк начал выдавать ипотечные кредиты на сумму от 7 млн руб. по ставке от 9.79%, а с 5 августа для всех категорий заемщиков доступны кредиты на сумму от 3 до 7 млн руб. по сниженной ставке 9.99%.



АО "Райффайзенбанк" является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 14 рынках.



"AK&M" от 06.08.2019