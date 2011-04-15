Ростехнадзор выявил нарушения в деятельности ММК. Как говорится в сообщении ведомства, в период со 2 по 29 июля 2019 года Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору провело плановую выездную проверку ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат".



В ходе проверочных мероприятий выявлено 338 нарушений в области промышленной безопасности.



В частности, не представлена оперативная информация об инцидентах, произошедших на ОПО "Площадка доменного цеха" и "Цех конверторный"; представлены недостоверные сведения, характеризующие опасные производственные объекты; не проведена экспертиза промышленной безопасности по истечении срока эксплуатации технических устройств; не выполнены мероприятия по результатам проведенных экспертиз промышленной безопасности на здания и сооружения и другие нарушения.



По итогам проверки к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 9.1 КоАП РФ, привлечено юридическое лицо и 24 должностных лица ММК.



ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ИНН 7414003633) входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий чёрной металлургии России. Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой чёрных металлов. ММК производит широкий ассортимент металлопродукции с преобладающей долей продукции глубоких переделов с наибольшей добавленной стоимостью. Производство стали в группе ММК за первое полугодие 2018 года составило 6.176 млн т, что на 1.3% больше, чем за аналогичный период 2017 года.



Основным акционером компании (на 31 марта 2018 года) является "Минта Холдинг Лимитед" (владеет 84.26% уставного капитала). Бенефициар "Минта Холдинг Лимитед" - председатель совета директоров ММК В.Рашников.



Прибыль ММК по МСФО за I квартал 2019 года сократилась на 19.4% до $225 млн с $279 млн годом ранее. Выручка упала на 10.7% до $1.836 млрд с $2.055 млрд. Показатель EBITDA снизился на 21.4% до $440 млн с $560 млн.





"AK&M" от 06.08.2019