Строительство Южного дублера Кутузовского проспекта завершат в 2020 году

Строительство Южного дублера Кутузовского проспекта планируется завершить в 2020 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Мы продолжаем активное дорожное строительство в городе. Можайка и Кутузовский проспект - одни из самых загруженных магистралей. И чтобы разгрузить их, мы строим сразу два дублера - Северный и Южный. Южный дублер Кутузовского проспекта протянется от МКАД до Третьего транспортного кольца. Ранее мы реконструировали улицу Генерала Дорохова, сейчас обновляется развязка на МКАД, готов проектируемый проезд до Мосфильмовской и сейчас от этой точки тянем магистраль к Третьему транспортному кольцу", - сказал С.Собянин.



Он добавил, что готов проект Северного дублера Кутузовского проспекта, сейчас он проходит экспертизу.



Напомним, Южный дублер Кутузовского проспекта пройдет от МКАД до Третьего транспортного кольца между Мичуринским и Кутузовским проспектами. Длина магистрали составит 11 км. Будет шесть полос в оба направления. Южный дублер Кутузовского проспекта станет новой вылетной магистралью Москвы.





"AK&M" от 06.08.2019