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06/08/2019
17:56

Пассажиропоток аэропорта Симферополя за семь месяцев вырос на 2.6% до 2.8 млн

Пассажиропоток аэропорта Симферополя за семь месяцев 2019 года вырос на 2.6% до 2.8 млн по сравнению с годом ранее. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

По данным министерства курортов и туризма Крыма, за семь месяцев 2019 на полуостров приехали более 4 млн туристов, что на 11% больше, чем годом ранее. При этом значительная часть туристов выбирает воздушный транспорт.

Пассажиропоток аэропорта Симферополя за июль 2019 года вырос на 27% по сравнению с июнем до 873 тыс. с 686 тыс.

В аэропорту Симферополь в июле ежедневно обслуживали около 100 воздушных судов, на которых прибывали и вылетали гости и жители Крыма. Максимальное количество рейсов в аэропорту зафиксировано 29 июля, когда было совершено 216 взлетно-посадочных операций. Наибольший пик пассажиропотока достигнут 14 июля, в этот день аэропорт принял и отправил 31374 человек. В среднем в эти сутки самолеты взлетали или приземлялись в аэропорту Симферополь каждые 6.5 минут.


"AK&M" от 06.08.2019
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