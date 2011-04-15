Пассажиропоток аэропорта Симферополя за семь месяцев вырос на 2.6% до 2.8 млн

Пассажиропоток аэропорта Симферополя за семь месяцев 2019 года вырос на 2.6% до 2.8 млн по сравнению с годом ранее. Об этом говорится в сообщении Росавиации.



По данным министерства курортов и туризма Крыма, за семь месяцев 2019 на полуостров приехали более 4 млн туристов, что на 11% больше, чем годом ранее. При этом значительная часть туристов выбирает воздушный транспорт.



Пассажиропоток аэропорта Симферополя за июль 2019 года вырос на 27% по сравнению с июнем до 873 тыс. с 686 тыс.



В аэропорту Симферополь в июле ежедневно обслуживали около 100 воздушных судов, на которых прибывали и вылетали гости и жители Крыма. Максимальное количество рейсов в аэропорту зафиксировано 29 июля, когда было совершено 216 взлетно-посадочных операций. Наибольший пик пассажиропотока достигнут 14 июля, в этот день аэропорт принял и отправил 31374 человек. В среднем в эти сутки самолеты взлетали или приземлялись в аэропорту Симферополь каждые 6.5 минут.





"AK&M" от 06.08.2019