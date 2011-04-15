ФАС признала Тинькофф Банк нарушившим закон о рекламе

Московское УФАС России признало Тинькофф Банк нарушившим закон "О рекламе". Об этом говорится в сообщении службы.



На телефон абонента поступил звонок от представителя банка с "интересным банковским предложением". Банку не удалось подтвердить, что у него имелось согласие абонента на получение рекламной рассылки. Ведомство напоминает, что распространение спама без согласия абонента нарушает часть 7 статьи 38 закона "О рекламе".



В настоящее время решается вопрос о привлечении банка к административной ответственности. Размер штрафа может составить до 500 тыс. руб.



Тинькофф Банк (ранее Химмашбанк) приобретён О.Тиньковым в 2006 году. Банк входит в число крупных российских банков. Основное направление деятельности банка - потребительское кредитование физических лиц, главным образом через кредитные карты, а также предоставление широкого спектра финансовых услуг на базе собственной онлайн-платформы.





"AK&M" от 06.08.2019