В Москве с начала года ввели почти 20 км тоннелей метро и 8 станций

В столице с начала 2019 года введено 17.9 км линий, восемь станций метро и электродепо, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.



По его словам, перед строителями стоит задача удвоить протяженность столичной подземки.



"Самым масштабным проектом в истории московского метростроения является Большая кольцевая линия. Мы уже ввели шесть станций БКЛ, до конца этого года достроим еще две. Запуск всего кольца запланирован на 2023 год", - сказал М.Хуснуллин.



Он добавил, что строители создали большой задел на будущее. Кроме того, сейчас проектируются три радиальные ветки: Коммунарская, Рублево-Архангельская и Бирюлевская.



Заммэра напомнил, что за последние восемь лет построено 137 км линий, 73 станции (с учетом Московского центрального кольца) и девять электродепо.



"Таким образом, около 4 млн москвичей получили метро рядом с домом, а задача по удвоению системы метро уже выполнена на 65%", - уточнил М.Хуснуллин.



Он подчеркнул, что строительство метро - приоритетное направление развития транспортной инфраструктуры города: по объемам и динамике развития подземки Москва - один из лидеров среди городов мира.



При этом глава Стройкомплекса отметил, что строительство метро имеет не только транспортное, но и экономическое значение.



"Например, строительство новых станций ускорило развитие экономики прилегающих территорий в зоне влияния новых линий, а капитализация жилья в окружающих районах выросла на 20%", - пояснил он.



Напомним, 3 июня 2019 года первый участок Некрасовской линии из четырех станций запустил мэр Москвы Сергей Собянин. Для пассажиров открыты "Косино" (пересадка на "Лермонтовский проспект" фиолетовой ветки), "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка".



20 июня мэр открыл новый участок Сокольнической линии метро от станции "Филатов луг" до "Коммунарки".







"AK&M" от 06.08.2019