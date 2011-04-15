"Аэроэкспресс" изменил расписание на Шереметьевском направлении

В связи с проведением плановых ремонтных работ на железной дороге в августе произойдут изменения в расписании поездов "Аэроэкспресс", часть рейсов между Белорусским вокзалом и аэропортом "Шереметьево" будет отменена. Об этом говорится в сообщении перевозчика.



Компания организует автобусное сообщение на период отмены поездов 10 и 11 августа.



Изменения в расписании произойдут с 7 по 16 августа. Некоторые рейсы будут отменены, часть поездов проследует по измененному графику.



Наиболее существенные изменения в расписании аэроэкспрессов произойдут с 11:30 10 августа до 15:00 11 августа. В этот промежуток поезда "Аэроэкспресс" на Шереметьевском направлении будут курсировать в соответствии со следующим графиком.



Все остальные рейсы в период с 11:30 (из "Шереметьево") и с 12:00 (с Белорусского вокзала) 10 августа до 15:00 11 августа будут отменены. Добраться от Белорусского вокзала до аэропорта "Шереметьево" и обратно можно будет на автобусах. Стоимость проезда составит 300 руб. Маршрут автобусов пройдет по платной трассе без промежуточных остановок, время в пути составит порядка 40 минут.



Автобусы будут курсировать в обе стороны с 11:40 до 22:00 с интервалом 10 минут в субботу 10 августа. В воскресенье 11 августа отправление будет происходить в 5:30, 5:50, 6:10, 6:30, 6:50 и далее с 7:10 до 14:40 каждые 10 минут.



Отправление автобусов в сторону аэропорта "Шереметьево" будет осуществляться от площади Тверская Застава перед зданием Белорусского вокзала, прибытие в "Шереметьево" - терминал F, зона вылета.



Место посадки в автобус из аэропорта в сторону Москвы будет отмечено указателями и будет находиться за зданием терминала "Аэроэкспресс". Прибытие на Белорусский вокзал произойдет также на площадь Тверская Застава перед зданием вокзала.



Для посадки в автобус необходимо купить билет по тарифу Компенсационный в кассе или у мобильного кассира в день поездки.



Станцию Окружная аэроэкспрессы также проследуют с изменениями в расписании.



ООО "Аэроэкспресс" (ИНН 5047066172) - компания-оператор, осуществляющая интермодальные и пригородные пассажирские перевозки в соответствии с лицензией Министерства транспорта РФ, создана в 2005 году. Деятельность Аэроэкспресса направлена на организацию железнодорожного сообщения между столицей и аэропортами Московского авиационного узла ("Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево"), а также городом Лобня.



Запуск аэроэкспрессов во Владивостоке между центральным железнодорожным вокзалом и новым аэропортом "Кневичи" состоялся 20 июля 2012 года. С 22 мая 2013 года аэроэкспрессы начали курсировать в Казани. Участниками компании являются ОАО "Российские железные дороги", ООО "Дельта-Транс-Инвест" и частные инвесторы.



"AK&M" от 06.08.2019