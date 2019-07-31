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ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 7 августа, в размере 73.0730 руб. против 72.3732 руб. на 6 августа.
Курс евро за последние 5 дней:
06.08.19 - 72.3732 руб.
03.08.19 - 71.7077 руб.
02.08.19 - 70.4727 руб.
01.08.19 - 70.7355 руб.
31.07.19 - 70.5980 руб.
"AK&M" от 06.08.2019