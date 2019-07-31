ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 7 августа, в размере 73.0730 руб. против 72.3732 руб. на 6 августа.





Курс евро за последние 5 дней:



06.08.19 - 72.3732 руб.

03.08.19 - 71.7077 руб.

02.08.19 - 70.4727 руб.

01.08.19 - 70.7355 руб.

31.07.19 - 70.5980 руб.























































































































"AK&M" от 06.08.2019