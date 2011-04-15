Повтор! Инфляция в РФ в июле составила 0.2%, с начала года - 2.7%

Инфляция в РФ в июле составила 0.2%, с начала года - 2.7%. Об этом говорится в сообщении Росстата.



Цены на продукты питания в июле снизились на 0.3%, с начала года выросли на 2.7%. На непродовольственные товары цены увеличились на 0.2% (+1.9%). Платные услуги населению подорожали на 0.9%, с начала года - на 3.6%.



В июле существенное влияние на динамику потребительских цен на продовольственные товары оказало сезонное удешевление плодоовощной продукции. Так, цены на капусту белокочанную снизились на 25.3%, огурцы - на 14.7%, свеклу - на 8.8%, лук репчатый - на 7.9%, картофель - на 6.7%, морковь и бананы - на 4.4%, виноград - на 4%. Вместе с тем наблюдалось увеличение цен на яблоки на 5.3%, апельсины - на 1.3%.



Среди прочих наблюдаемых продовольственных товаров на 0.5% стали дешевле крупа гречневая, перец черный (горошек), на 0.4% - баранина, печень говяжья, кофе натуральный в зернах и молотый.



При этом рост цен отмечался практически на все наблюдаемые виды круп. Более всего выросли цены на пшено - на 2.3%, рис шлифованный - на 1.1%, крупы овсяную и перловую - на 0.9%.



Мясо кур подорожало на 1%, консервы мясные для детского питания - на 0.8%, окорочка куриные - на 0.7%, свинина - на 0.6%.



Среди остальных наблюдаемых видов продовольственных товаров на 1.4% подорожали национальные сыры и брынза, на 0.5-0.9% - рыба живая и охлажденная, мороженая разделанная (кроме лососевых пород) и неразделанная, хлеб ржаной, булочные изделия сдобные, кексы, рулеты, сметана, кисломолочные продукты, смеси сухие молочные для детского питания, йогурты, глазированные шоколадом творожные сырки, напитки газированные.





"AK&M" от 06.08.2019