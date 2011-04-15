Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 7 месяцев увеличилась на 10.8% до 519.7 млрд руб.

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 7 месяцев 2019 года увеличилась на 10.8% до 519.7 млрд руб. Об этом говорится в сообщении банка.



Рентабельность капитала по итогам 7 месяцев составила 22.2%. В июле прибыль банка составила 75.5 млрд руб. (+5.7%).



Чистый процентный доход за 7 месяцев достиг 718.2 млрд руб.

Комиссионный доход вырос на 12% за счет транзакционного бизнеса. Чистый комиссионный доход увеличился на 3.9% до 252.5 млрд руб.



Операционные расходы увеличились на 9.1%. Отношение расходов к доходам составило 31.5%.



Активы банка в июле выросли на 0.6% до 27.7 трлн руб.

Сбербанк в июле выдал частным клиентам 275 млрд руб. кредитов. С начала года выдано около 1.8 трлн руб. Портфель розничных кредитов увеличился за месяц на 1.4% и составил 6.76 трлн руб. или 34.7% всех кредитов.



Корпоративным клиентам выдано кредитов на 780 млрд руб., за 7 месяцев - 5.6 трлн руб.



Средства физических и юридических лиц в июле сократились на 0.4% до 13.1 трлн руб. и 7 трлн руб. соответственно. С начала года совокупные средства клиентов выросли на 2.7% без учета валютной переоценки.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



"AK&M" от 07.08.2019