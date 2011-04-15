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07/08/2019
12:00

"Газпром экспорт" провел сделку по продаже газа на ЭТП за рубли

ООО "Газпром экспорт" 31 июля успешно провело на Электронной торговой платформе очередную сделку с реализацией газа на экспорт в Западную Европу по цене, установленной в рублях. Об этом говорится в сообщении компании.

Газ будет поставлен в течение августа в пункт "Газпул".
"Мы провели уже три сделки продажи газа через Электронную платформу с оплатой в рублях различным контрагентам из стран Западной Европы. Это имеет большое значение: мы видим, что формат сделок с продажей за рубли востребован европейским рынком", - отметила заместитель председателя правления ПАО "Газпром", генеральный директор ООО "Газпром экспорт" Е.Бурмистрова.

Электронная торговая платформа (ЭТП) ООО "Газпром экспорт" предназначена для реализации физических объемов природного газа европейским потребителям в дополнение к поставкам по действующим контрактам. Продажи газа через ЭТП начались в конце сентября 2018 года. C начала работы электронной платформы было реализовано более 10 млрд куб. м газа, заключены контракты с более чем двумя десятками контрагентов.


"AK&M" от 07.08.2019
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