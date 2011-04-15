Цены на нефть продолжают снижаться

После успешного тестирования психологической поддержки $60 за баррель, котировки усилили падение, окончательно закрепившись на отрицательной территории. К 9:00 МСК стоимость Brent уже составляет $53.66. Участники рынка продолжают следить за торговым противостоянием двух ведущих экономик мира, представляющим значительную угрозу для темпов роста мировой экономики и тесно связанным с этим спросом на сырье. Об этом говорится в комментарии руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева.



"Медвежье" ралли Brent началось еще на прошлой неделе, когда цены просели более чем на 7%, что стало самым резким падением с 2015 года. Поводом для этого послужило решение американского президента Дональда Трампа повысить таможенные пошлины на оставшуюся часть китайского импорта. На этой неделе стало ясно, что Китай не собирается оставаться в стороне.



В качестве ответных мер власти КНР рекомендовали госкомпаниям приостановить импорт продукции американских фермеров, прежде всего соевых бобов, которые покрывают около 52% китайского рынка. Вслед за ударом по американским сельхозпроизводителям, Пекин решил резко девальвировать юань.



Таким образом, торговая война переросла в валютную, еще больше мотивируя трейдеров держаться подальше от всего, что имеет отношение к финансовому риску. Сегодня в 17:30 МСК вниманию трейдеров будут представлены данные по изменению запасов нефти в США. В том случае если отчет от Администрации энергетической информации сообщит о еще одной неделе снижения, у покупателей нефти появится шанс отыграть часть позиций.





"AK&M" от 07.08.2019