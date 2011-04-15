Российская валюта скорректировала снижение вслед за валютами EM

На вчерашней торговой сессии рисковые активы на большинстве площадок пытались сократить падение последних дней. Рубль не стал исключением, несмотря на продолжающееся падение нефти, которая полностью проигнорировала снижение панических настроений. Brent опустился к январским минимумам на фоне отчета Минэнерго США, в котором содержался прогноз профицита на рынке в 2020 году, опасений слабости экономики и готовности Ирана к переговорам с США (правда, только при условии снятия санкций, что маловероятно). Об этом говорится в комментарии эксперта по фондовому рынку "БКС Брокер" Сергея Гайворонского.



На мировом валютном рынке мы наблюдали коррекцию, подросших за последние дни, защитных валют во главе с японской йеной. Большинство валют EM, напротив, подрастали. Драйвером отскока стали надежды на возвращение Китая и США к переговорам. Отчасти, этому послужили слова советника Трампа о желании последнего заключить сделку.



В тоже время, другой экономический советник президента США высказался о необходимости снижения ставки на 75-100 б.п. до конца года. Это может несколько ослабить доллар в ближайшее время.



Пара USD/RUB торгуется в диапазоне консолидации 65.5-65. Вчера утром, на фоне улучшившегося внешнего фона, курс пытался пробить поддержку 65, но медведям не удалось продавить данный уровень второй день подряд. Выход из консолидации должен задать среднесрочное направление, однако в ближайшее время мы можем продолжить наблюдать торги в диапазоне на фоне противоречивых драйверов.



Индекс доллара вчера немного подрос, однако во второй половине дня растерял большую часть отвоеванных позиций. Ситуация на рынках остается напряженной, об окончании распродаж говорить пока рано. По моему мнению, защитные валюты еще могут подрасти.



Индекс RGBI вчера активно восстанавливался второй день подряд. Санкции прошли незамеченными для локального суверенного рынка. Силу спроса инвесторов мы увидим сегодня на аукционе, в рамках которого Минфин предложит 5-ти летние ОФЗ 26227, довольно привлекательные в текущих условиях.



"AK&M" от 07.08.2019