Вирус валютных войн поражает все больше стран, полагают аналитики

Рынки укрепились вчера после попыток Народного Банка Китая сдержать волатильность национальной валюты. Официальный курс второй день фиксируется ниже 7.0, однако оффшорный юань в среду несколько сдает позиции, торгуясь по 7.06. Рынки продолжают гадать, станет ли Китайский ЦБ поддерживать курс валюты, либо старается всего лишь сдержать темп его ослабления. Об этом говорится в обзоре FxPro.



Судя по тому, как НБК действовал в прошлом году, организованное ослабление выглядит наиболее привлекательным вариантом для экспортно-ориентированной страны. Как правило, Центробанки ограничиваются тем, что временно сдерживают рыночную панику, не пытаясь при этом полностью переломить тренд на ослабление валюты, поскольку низкий курс способствует ускорению темпов роста экономики, полагают аналитики.



Дополнительно рынки успокоил тот факт, что американская сторона выявила намерение продолжать торговые переговоры. Весьма ожидаемый ход, ведь повышение тарифов как раз было одним из способов ускорить диалог, а не конечной целью политиков Вашингтона.





"AK&M" от 07.08.2019