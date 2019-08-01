ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 8 августа в размере 65.0932 руб. против 65.2030 руб. на 7 августа.





Курс доллара США за последние 5 дней:



07.08.19 - 65.2030 руб.

06.08.19 - 65.0546 руб.

03.08.19 - 64.6423 руб.

02.08.19 - 63.8340 руб.

01.08.19 - 63.4172 руб.











"AK&M" от 07.08.2019