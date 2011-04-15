Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 8 августа

Банк России установил на 8 августа курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 43.7882

1 Азербайджанский манат 38.3691

100 Армянских драмов 13.6699

1 Белорусский рубль 31.7838

1 Болгарский лев 37.2536

1 Бразильский реал 16.4368

100 Венгерских форинтов 22.3977

1000 Вон Республики Корея 53.5874

10 Гонконгских долларов 83.0292

10 Датских крон 97.6115

1 Доллар США 65.0932

1 Евро 72.8914

100 Индийских рупий 91.9865

100 Казахстанских тенге 16.7950

1 Канадский доллар 48.9607

100 Киргизских сомов 93.3236

10 Китайских юаней 92.4370

10 Молдавских леев 36.6722

1 Новый туркменский манат 18.6247

10 Норвежских крон 73.0080

1 Польский злотый 16.8701

1 Румынский лей 15.4008

1 СДР (специальные права

заимствования) 89.5832

1 Сингапурский доллар 47.0837

10 Таджикских сомони 68.9912

1 Турецкая лира 11.8310

10000 Узбекских сумов 74.7995

10 Украинских гривен 25.5711

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 79.1273

10 Чешских крон 28.3002

10 Шведских крон 67.8584

1 Швейцарский франк 66.5711

10 Южноафриканских рэндов 43.7078

100 Японских иен 61.2671

"AK&M" от 07.08.2019