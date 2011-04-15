Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 8 августа

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Банк России установил на 8 августа курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 43.7882
1 Азербайджанский манат 38.3691
100 Армянских драмов 13.6699
1 Белорусский рубль 31.7838
1 Болгарский лев 37.2536
1 Бразильский реал 16.4368
100 Венгерских форинтов 22.3977
1000 Вон Республики Корея 53.5874
10 Гонконгских долларов 83.0292
10 Датских крон 97.6115
1 Доллар США 65.0932
1 Евро 72.8914
100 Индийских рупий 91.9865
100 Казахстанских тенге 16.7950
1 Канадский доллар 48.9607
100 Киргизских сомов 93.3236
10 Китайских юаней 92.4370
10 Молдавских леев 36.6722
1 Новый туркменский манат 18.6247
10 Норвежских крон 73.0080
1 Польский злотый 16.8701
1 Румынский лей 15.4008
1 СДР (специальные права
заимствования) 89.5832
1 Сингапурский доллар 47.0837
10 Таджикских сомони 68.9912
1 Турецкая лира 11.8310
10000 Узбекских сумов 74.7995
10 Украинских гривен 25.5711
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 79.1273
10 Чешских крон 28.3002
10 Шведских крон 67.8584
1 Швейцарский франк 66.5711
10 Южноафриканских рэндов 43.7078
100 Японских иен 61.2671
"AK&M" от 07.08.2019