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07/08/2019
13:23

ЦБ реабилитировал 151 топ-менеджера из "черного списка"

За время работы Комиссии по рассмотрению жалоб на принятые Банком России решения о признании лица не соответствующим квалификационным требованиям или требованиям к деловой репутации было рассмотрено 308 обращений. Об этом говорится в сообщении ЦБ со ссылкой на данные по состоянию на 1 июля 2019 года.

Комиссия рассматривает жалобы должностных лиц и владельцев крупных пакетов акций (долей) кредитных и ряда некредитных финансовых организаций на необоснованность признания их не соответствующими установленным требованиям начиная с 28 января 2018 года. За это время в Банк России поступило 396 обращений, из них 351 связано с деятельностью кредитных организаций, 45 – с деятельностью некредитных финансовых организаций.

Комиссия удовлетворила 151 жалобу, 15 заявлений было возвращено из-за отсутствия предмета рассмотрения жалобы (сведения в базе данных отсутствуют). Одной из основных проблем остается представление заявителями недостаточно полной информации, подтверждающей их непричастность к нарушениям в деятельности финансовой организации. По этой причине комиссией оставлены без рассмотрения 20% жалоб, поступивших в II квартале 2019 года. На 1 июля в стадии рассмотрения оставалось 14 жалоб.

По действующему законодательству деловая репутация заявителя может быть восстановлена, если доказана его непричастность к принятию решений, повлекших негативные последствия для финансовой организации. В таком случае по результатам принятых Комиссией решений Банк России исключает сведения о заявителях из соответствующей базы данных.

"AK&M" от 07.08.2019
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