Пассажиропоток на двухэтажных поездах за январь-июль вырос на 32% 3.4 млн

Двухэтажными поездами АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") в январе-июле 2019 года воспользовались более 3.4 млн пассажиров, что на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в сообщении компании.



В том числе в июле двухэтажными поездами путешествовали 675 тыс. человек, что в 1.7 раза больше, чем в июле 2018 года.



Маршрутная сеть двухэтажных поездов постоянно расширяется, в настоящее время курсируют 12 пар по 9-ти маршрутам: из Москвы в Санкт-Петербург, Адлер, Казань, Воронеж, Самару, Кисловодск и Ижевск, а также из Санкт-Петербурга в Адлер и из Ростова-на-Дону в Адлер.



АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, ИНН 7708709686, дочернее предприятие ОАО "РЖД") начало хозяйственную деятельность 1 апреля 2010 года. ФПК создана согласно программе структурной реформы на железнодорожном транспорте и концепции реформирования пассажирского комплекса дальнего следования.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала 2254029003000 руб.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2018 года по РСБУ снизилась на 18.48% до 25.585 млрд руб. с 31.385 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 5.78% до 875.813 млрд руб. с 827.933 млрд руб., прибыль от продаж сократилась на 13.62% до 78.139 млрд руб. с 90.463 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 11.77% до 45.971 млрд руб. с 52.102 млрд руб.



Чистая прибыль холдинга РЖД по МСФО за 2018 год составила 35.4 млрд руб. против 139.704 млрд руб. годом ранее. Доходы холдинга за 2018 год составили 2.413 трлн руб. что на 7.2% выше результатов годом ранее - 2.252 трлн руб. Показатель EBITDA года достиг 527 млрд руб., что на 6.4% выше показателя 2017 года - 496 млрд руб.





"AK&M" от 07.08.2019