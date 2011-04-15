Ингосстрах обеспечил страховой защитой реконструкцию кинотеатра "Художественный"

Ингосстрах заключил комбинированный договор страхования строительно-монтажных работ (СМР) и страхования ответственности перед третьими лицами в процессе реконструкции и реставрации здания кинотеатра "Художественный". Страховая сумма по договору составила порядка 1.2 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.



Объект строительно-монтажных работ застрахован от рисков гибели, утраты или повреждения в результате любого внезапного непредвиденного события. Ответственность предприятия застрахована от рисков причинения вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц в связи с осуществлением контрактных работ.



"Кинотеатр "Художественный" – знаковый объект для москвичей, являющийся также неотъемлемой частью истории отечественного кинематографа. Поэтому для нашей компании большая честь поучаствовать в его реконструкции и обеспечить страховой защитой строительно-монтажные риски и гражданскую ответственность генподрядчика. Тем более, что "Ингосстрах" имеет многолетний опыт страхования СМР. Например, еще во второй половине XX века компания выступала страхователем реконструкции зданий Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, Госплана СССР, гостиниц "Метрополь" и "Москва", а еще ранее – строительства гостиницы "Космос", с которой в принципе началось страхование строительно-монтажных рисков в СССР", – комментирует вице-президент Ингосстраха Михаил Дегтярь.



"Художественный" – один из старейших кинотеатров Москвы. Он был построен в 1909 году по проекту архитектора Николая Благовещенского. Заказчиком строительства выступил предприниматель Альберт Бакш. В 1912 году кинотеатр был перестроен известным архитектором Федором Шехтелем, так как перестал вмещать всех желающих. На протяжении многих лет "Художественный" оставался главным кинотеатром столицы, в котором проходили основные премьеры отечественного кинематографа: в 1926 году здесь впервые показали ленту "Броненосец "Потемкин" Сергея Эйзенштейна, а в 1931 – первый звуковой фильм "Путевка в жизнь" Николая Экка. В 1955 году кинотеатр был оборудован первым в Москве широким экраном. В 2009-м "Художественный" отметил свое столетие, в 2014 году здание кинотеатра закрылось на реконструкцию.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний. Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 07.08.2019