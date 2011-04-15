Российский фондовый рынок незначительно укрепляется вслед за европейскими и американскими площадками

Российский фондовый рынок 7 августа незначительно укрепляется вслед за европейскими и американскими площадками: индекс Мосбиржи прибавляет 0.2%, в то время как РТС – даже 0.7% за счет укрепления курса рубля на 0.5%. Об этом говорится в обзоре портфельного управляющего УК "Райффайзен Капитал" Софии Кирсановой.



Поводом для улучшения настроений инвесторов на западных рынках стало смягчение риторики Д.Трампа в отношении Китая. Несмотря на то, что на прошлой неделе он обещал ввести пошлины на весь китайский импорт, а в начале этой недели назвал КНР валютным манипулятором, уже вчера американский президент заявил, что по-прежнему намерен заключить торговую сделку с Китаем и готов принять китайскую делегацию для продолжения переговоров, о чем были договоренности ранее. Китайская сторона, в свою очередь, дала понять, что не намерена развязывать валютную войну и также готова продолжать переговоры, намеченные на сентябрь.



Тем не менее, если финансовые рынки приободрились на фоне появившихся надежд на продолжение торгового диалога КНР и США, то сырьевые рынки не восприняли заявлений лидеров всерьез и показали смешанную динамику. Так, цены на базовые металлы вчера немного подросли, но стоимость нефти не поддержала их тренд и упала на 2.2% по Brent спот. Опубликованные данные API об уровне запасов нефти в США, отразившие очередное сокращение (-3.4 млн баррелей) сегодня удерживают котировки "черного золота" от падения, но, по мнению инвесторов, их недостаточно для роста.



На российском рынке в лидерах роста сегодня акции горно-металлургических компаний (+0.9% по отраслевому индексу Мосбиржи), в то время как нефтегазовый сектор торгуется в нуле: рост акций Газпрома (+2%) нивелирует падение в остальных бумагах (Роснефть -0.6%, Татнефть -0.7%, Газпром нефть -0.4%) на фоне снзившихся цен на нефть.



"AK&M" от 07.08.2019