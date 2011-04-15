ФАС внесла изменения в методику расчета ключевых показателей по развитию конкуренции в регионах. Об этом говорится в сообщении антимонопольного ведомства.



"Эти изменения были обусловлены принятием в апреле 2019 года Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации. Методики были согласованы с федеральными органами исполнительной власти. Кроме того, были учтены предложения органов власти субъектов Российской Федерации", - сообщил начальник Правового управления ФАС Артем Молчанов.



Приказом актуализированы 34 методики, в 12 из которых изменился расчет ключевого показателя развития конкуренции. Также утверждена новая методика – по расчету ключевого показателя развития конкуренции на рынке реализации сельскохозяйственной продукции в субъектах РФ. Этот товарный рынок введен стандартом.





"AK&M" от 07.08.2019